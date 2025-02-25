В Рузском округе стартовал X международный фестиваль-конкурс «Мир без границ»

В Рузе стартовал X международный фестиваль-конкурс «Мир без границ». Организатор — ассоциация родителей детей-инвалидов и сообщество #ПРО_НЕЕ. К участию приглашаются «особые» дети и молодежь старше 18, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль-конкурс 2025 посвящен теме 80-летия Победы единого советского народа над фашизмом, и его девизом будет «Они все вместе шли в одном строю».

Приглашаем детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и молодежь с инвалидностью в возрасте от 5 до 30 лет стать частью этого замечательного события.

Вас ждут разнообразные номинации, такие как изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыкальное творчество, хореография, чтение стихотворений и прозы, компьютерный коллаж и создание видеороликов.

Участие в конкурсе бесплатное, и вы можете подать заявку онлайн на официальном сайте.

Прием заявок продлится до 10 апреля.

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