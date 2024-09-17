В Рузском округе состоялось закрытие выставки «Краски лета»

Накануне в Рузском краеведческом музее состоялось закрытие выставки преподавателя художественного отделения школы Бакановой Екатерины Геннадиевны — «Краски лета». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дороховская ДШИ уже много лет плодотворно сотрудничает с Рузским краеведческим музеем проводя в его гостеприимных стенах выставки преподавателей и учащихся. Прекрасным прощанием с летом стала и прошедшая выставка на которой посетители могли любоваться пейзажами нашего края и красочными натюрмортами.

Директор МАУ ДО Дороховской ДШИ Немцева Лилия Александровна и директор краеведческого музея Гамеров Леонид Арсеньевич обменялись благодарственными письмами за активное сотрудничество и помощь в открытии выставки.

Искусство делает жизнь человека интереснее и ярче, учит любить родной край и понимать его красоту.

Подобные мероприятия способствуют укреплению связей между образовательными учреждениями и музеями, а также популяризации искусства среди широкой аудитории.

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