В Рузском округе провели программу к Неделе детской книги

Праздничная программа «Книга не самолет, а за тридевять земель унесет» прошла 2 апреля в Старорузской сельской библиотеке Рузского округа. Мероприятие приурочили к Международному дню детской книги и Всероссийской неделе детской книги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу организовали для учеников Нестеровского лицея. Библиотекарь рассказала детям об истории праздника и объяснила, почему важно бережно относиться к книгам и развивать интерес к чтению. Ребята познакомились с книжной выставкой и узнали, какие произведения детской литературы представлены в фонде.

Школьникам прочитали две сказки — мордовскую «Варда» и «Девочка-лебедь» Владимира Сангки. После чтения дети обсудили героев, их поступки и поделились впечатлениями. Такой формат помог им познакомиться с фольклором и авторской сказкой, а также развить навыки анализа текста.

Для гостей также провели экскурсию по библиотеке. Им рассказали, как записаться в учреждение и какие правила необходимо соблюдать читателям.

«Такие мероприятия играют важную роль в формировании у детей любви к чтению и культуры посещения библиотеки. Огромная благодарность родителям, которые поддерживают интерес детей к книгам, и сотруднице библиотеки за ее труд и гостеприимство», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.