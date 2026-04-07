В Рузском округе открыли выставку икон «Дорога к храму»

Выставка «Дорога к храму» открылась в Рузском краеведческом музее в преддверии Воскресения Христова. Посетители могут увидеть иконы и картины на христианские мотивы из частных коллекций до 17 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены иконы и живописные работы на христианские сюжеты из частных собраний. Проект дает возможность познакомиться с редкими образцами иконописи и светского искусства, посвященного православной тематике.

Среди экспонатов — иконы, выполненные в технике мозаики. Такая кропотливая, почти ювелирная работа придает образам особую глубину и сияние. Выставка будет работать до 17 апреля.

«Приглашаю ружан и гостей города посетить выставку „Дорога к храму“. Творчество, посвященное главному православному празднику, многогранно, отражает души людей, наполнено добрыми светлыми мыслями и верой в счастливое будущее. Спасибо работникам музея за возможность окунуться в мир пасхальных чудес», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

