В Рузском округе открылась выставка Виктории Конищевой

Выставка картин художницы Виктории Конищевой открылась в Рузском краеведческом музее, посетить ее можно до 13 марта. Экспозиция знакомит с акварельными работами автора, посвященными родному краю и архитектурным мотивам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория Конищева родилась в Можайске. С детства она проявляла художественные способности и окончила с отличием школу искусств имени С. В. Герасимова. Затем художница поступила в Московский художественно-промышленный институт на факультет графического дизайна, где углубленно изучала теорию и практику графического искусства.

Конищева работает преимущественно в технике акварели, в том числе смешанной. Ее произведения отличаются тонкой цветовой палитрой, продуманной композицией и эмоциональной выразительностью. В работах часто встречаются образы родного города, церквей, монастырей и городских улиц. Картины регулярно экспонируются в Москве и Подмосковье.

«Виктория Конищева — яркий пример талантливого художника, чье творчество сочетает глубокое понимание традиций и новаторские подходы. Ее работы вносят вклад в развитие акварельной живописи и графического дизайна. Приглашаю всех на выставку в музей», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.