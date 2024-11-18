В Рузском округе 29 ноября пройдет гала-концерт «Листопад талантов»

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В Дороховском Доме культуры Рузского городского округа 29 ноября пройдет гала-концерт «Листопад талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это мероприятие станет ярким событием для всех любителей искусства и творчества, ведь на сцене выступят талантливые артисты.

Зрители смогут насладиться выступлениями певцов, танцоров, музыкантов, и других талантливых исполнителей, которые продемонстрируют свое мастерство и умение.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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