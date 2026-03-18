В Рузском округе 27–29 марта пройдет фестиваль «Рузский софит»

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет с 27 по 29 марта в центре культуры и искусств Рузы. Зрителям представят 19 спектаклей коллективов из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Рузский софит» проводится в округе уже в двенадцатый раз и считается одним из ключевых культурных событий территории. За годы существования он стал площадкой для творческого общения и развития театрального искусства.

В этом году на сцене покажут 19 постановок для детей и взрослых. В программе также запланированы профессиональные встречи и обмен опытом между театральными коллективами Московской области. Специальным гостем станет актриса театра и кино Елена Папанова, которая войдет в состав жюри и примет участие в творческом общении с участниками.

«Приглашаю жителей и гостей округа посетить фестиваль и поддержать талантливые театральные коллективы. „Рузский софит“ — это уникальная возможность увидеть в своем городе спектакли с участием актеров из разных уголков Московской области», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Справки по телефону: +7 (901) 340-90-40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.