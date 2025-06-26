В Рузе в парке «Городок» прошел первый сеанс кино под открытым небом

25 июня в парке в Рузе состоялся первый сеанс кино под открытым небом. Это трогательная история, вдохновленная сказкой Антуана де Сент-Экзюпери, о том, как мальчик втайне от взрослых заботится о раненом лисенке. В теплой атмосфере на подготовленных сотрудниками парка уютных мягких креслах под звездным небом гости «Городка» наслаждались этим отличным фильмом и общением с друзьями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Следующий сеанс запланирован на 27 июня. В этот день в парке покажут фильм «Танки». Это картина о том, как на пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол. Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Возрастные ограничения 12+.

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