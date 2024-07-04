В Рузе состоится музейная встреча «Все ремесла хороши» 18 июля

Гости ознакомятся с экспозицией купеческого зала, а также послушают рассказ о традиционных ремеслах, которые были распространены в Рузском уезде: лозоплетении, гончарном деле, струнном производстве, кузнечном и кожевенном ремеслах, производстве спичек и других.

Всех желающих ждут по адресу: г. Руза, площадь Партизан, д. 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.