В Рузе прошло занятие студии красивого письма «Каллиграфия»

7 ноября в Рузской центральной библиотеке Рузского городского округа на занятии в студии красивого письма «Каллиграфия», дети под диктовку писали текст о ноябре, передает пресс-служба администрации муниципалитета

«Народное поверье гласит, что с 1 ноября наступает предзимье, начало настоящих морозов, поэтому и говорили, что тот кто в ноябре не замерзнет, то не застудится и в стужу лютую.»

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.