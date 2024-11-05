В Рузе пройдет музыкально-поэтический моноспектакль о творчестве Сергея Есенина
Фото - © ЦКиИ Руза
11 ноября ко Дню Рождения Сергея Есенина в Рузском центре культуры и искусств состоится музыкально-поэтический моноспектакль «Есенин. Русь моя родная», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В программе прозвучат стихи и песни, которые перенесут зрителей на столетие назад и окунут в мир есенинской поэзии, где они смогут прочувствовать вехи такой непростой, но яркой и самобытной судьбы поэта.
Читать и исполнять стихи будет артист театра имени Моссовета Михаил Парфенов.
Начало мероприятия: в 19:00. Оно пройдет по адресу: г. Руза, Волоколамское шоссе, 2. Продолжительность концерта: 1 час 30 минут с антрактом (16+).
Билеты доступны по ссылке.
Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.
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