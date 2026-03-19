В Рузе пройдет фестиваль «Рузский софит» с 27 по 29 марта

Областной театральный фестиваль-конкурс «Рузский софит» пройдет с 27 по 29 марта в центре культуры и искусств Рузы. В нем примут участие любительские коллективы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организован при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации Рузского муниципального округа. К участию приглашены любительские театральные коллективы региона, имеющие звания «Народный» или «Образцовый». Конкурсанты выступят в двух возрастных категориях — от 12 до 18 лет и старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.