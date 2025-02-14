В Русском доме в Риме представлены произведения гжельских мастеров

6 февраля в Русском доме в Риме открылась выставка «Nel blu dipinto di blu: керамика городов-побратимов Гжели и Деруты». На выставке представлены произведения двух ведущих центров национального производства керамики — Гжели (Россия) и Деруты (Италия), сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Среди произведений гжельских мастеров — работы художников Объединения «Гжель». Специально для выставки Объединением было создано порядка 50 изделий. Роспись выполнена в традиционной для гжели подглазурной и надглазурной технике. Среди экспонатов — уникальный парадный сервиз на шесть персон, расписанный разными художниками, но объединенный в единый ансамбль. Также представлены скульптуры, малые формы, шкатулки, настенные тарелки и другие предметы, тематически связанные с православием.

В выставке участвуют независимые мастера керамики и представители российских и итальянских предприятий. Среди художников Объединения «Гжель» представлены работы Елены Сухоруковой, Виктории Неделиной, Анастасии Рязанцевой, Натальи Поповой, Татьяны Исакиной и Ирины Казаковой.

Побратимство между Гжелью и Дерутой было заключено в 2018 году при поддержке Русского дома в Риме. С тех пор горизонтальные связи между городами продолжают развиваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.