В РПЦ оценили костюм-«пенис» Айовы на выступлении в Нижнем Новгороде

В РПЦ требуют объяснений после скандального шоу певицы IOWA перед детьми

Русская православная церковь ожидает комментариев от певицы IOWA (Екатерины Иванчиковой) и организаторов концерта ко Дню защиты детей в Великом Новгороде после резонансного выступления, сообщает Telegram-канал Daily Storm .

Первым на него обратил внимание гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заявивший, что артистка появилась на сцене «в костюме, напоминающем мужские гениталии», а её подтанцовка имитировала стриптиз.

«Это происходило у мощей святых, чудотворных икон и памятника тысячелетия Руси. Мы не понимаем, как такое представление соотносится с защитой традиционных ценностей и самим смыслом праздника», — в свою очередь прокомментировал замглавы Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе.

Корчевников акцентировал, что главные вопросы — не к исполнительнице, а к чиновникам, допустившим такой номер на официальном мероприятии. Телеведущий призвал к ответу министра культуры Новгородской области Юлию Тимофееву и мэра Великого Новгорода Александра Розбаума.

«Согласовать репертуар и имидж артиста — обязанность организаторов. Либо кто-то „не уследил“, либо это сознательная кощунственная провокация. Вряд ли только пожурят — должны быть выводы».

Пока ни певица, ни власти региона публично не прокомментировали ситуацию.