В российских кинотеатрах в прокат вышла военная драма «Война и музыка»

6 февраля в прокат вышел фильм «Война и музыка» режиссера Сарика Андреасяна. Лента приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

В фильме повествуется о трех друзьях, которые оказываются на войне. Они взяли с собой на фронт музыкальные инструменты, которые помогают парням поддерживать моральный дух.

Музыка напоминает главным героям, оказавшимся в гуще сражений, о доме, родных и друзьях. Игра на инструментах помогает ребятам не только выстоять в боях, но и почувствовать дух Победы.

В фильме снялись Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян. Также в ленте роль боевого командира исполнил Павел Прилучный.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.