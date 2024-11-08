В России состоялся первый ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие»

«Я рада приветствовать всех на площадке нашего форума, для нас большая честь видеть в этом зале столько почетных гостей. Мне очень приятно осознавать, что Союз промышленников и предпринимателей „Иволга“ объединяет все больше сфер. Миссия нашего форума: сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны. Обсуждение истоков, традиций, исконной культуры приобретает в последнее время все большую популярность и значимость. Надеемся, что наш сегодняшний разговор позволит внести в эту тему новые смыслы. Посмотреть на систему традиционных ценностей, символов, мотивов как на источник, который определяет идентичность народа, его мироощущение и мировосприятие, а также духовно-нравственные установки. Наша задача, чтобы форум послужил драйвером для преобразований, для создания возможностей интегрировать элементы традиционных художественных промыслов в жизнь каждой семьи», — сказала председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга», организатор форума Альфия Петрухина.

На форуме собрались представители различных творческих объединений и мастеров народных промыслов. На пленарной сессии участники мероприятия обсуждали в том числе роль народных художественных промыслов в формировании культурного кода народов страны.

На сегодняшний день Подмосковье является лидером по объему производства народных художественных промыслов в России. В этой области в регионе работает 19 предприятий, на которых трудятся порядка 1,3 тысячи человек. В Подмосковье также есть 4 профильных высших учебных заведения, где обучают мастеров.

«В Подмосковье ведется активная работа по популяризации и продвижению народных художественных промыслов. Мы приглашаем предприятия НХП и союз мастеров к участию в различных мероприятиях, среди которых, например, крупнейшая в России выставка „Ладья“, гастрономический Сырный фестиваль, ежегодно проходящий в Подмосковье, а также выставки и фестивали в разных регионах нашей страны и за рубежом. А для привлечения в отрасль молодых специалистов министерством разработана программа „Творческая профориентация“ для учащихся старших классов, в рамках которой ребята посещают вузы региона, готовящие специалистов в области народных художественных промыслов», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.