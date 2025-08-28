В России на 11% вырос спрос на аниматоров в костюме Уэнздей

Популярность персонажа Уэнздей Аддамс из американского сериала продолжает расти в России. Сервис «Авито Услуги» проанализировал рынок и выяснил, что количество запросов на аниматоров, перевоплощающихся в эту героиню, увеличилось на 11%. Исследование есть в распоряжении РИАМО.

Мистический подростковый детектив, основанный на истории «Семейки Аддамс», вернулся на экраны с новыми эпизодами в начале августа. Зрители высоко оценили как сам сериал, так и талантливую игру Дженны Ортеги, исполнившей главную роль. И на этой волне в России снова начали активно заказывать аниматоров на праздники в костюме главной героини.

На платформе Netflix проект установил рекорд, став лидером по времени просмотра среди англоязычных сериалов в 83 странах всего за первую неделю после релиза. После выхода сериала интернет наводнили мемы: зрители массово подражали главному персонажу, снимая короткие ролики в образе Уэнздей. Шоу превратилось в феномен поп-культуры — готический стиль одежды героини, ее характерные выражения лица и танец мгновенно стали вирусными, а готическая эстетика укрепилась в мире моды.

Россияне все чаще заказывают аниматоров в костюме Уэнздей на детские праздники. В августе 2025 года спрос на таких артистов вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, а число предложений увеличилось на 80%. Минимальная цена такой услуги составляет около 2 800 рублей.

Персонаж стал настоящим феноменом не только в интернете, но и в повседневной жизни. Российские дети активно подражают героине: копируют ее стиль одежды, делают похожие прически, приобретают тематические игрушки и снимают видео, имитируя образ популярного персонажа.