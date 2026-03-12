В России могут запретить дискредитирующие страну фильмы

В Госдуму поступил законопроект, устанавливающий запрет на предоставление разрешений для проката зарубежных фильмов. Под ограничение подпадают картины, включающие сцены, порочащие или унижающие честь русского человека, способствующие созданию негативного и пренебрежительного образа о нем, а также порочащие Российскую Федерацию, ее население, армию, институты власти, Советский Союз и народ СССР. Соответствующий документ опубликован в электронной системе документации нижней палаты парламента .

В пояснительной записке указано, что законопроект предполагает внесение поправки в статью 5.1 соответствующего закона. Речь идет о введении основания для отказа в выдаче прокатного удостоверения иностранным фильмам, которые содержат информацию, оскорбляющую достоинство россиянина, формирующую уничижительные и ложные стереотипы, либо содержат намеренно искаженное и порочащее изображение России, ее многонационального народа, Вооруженных Сил, государственных органов, а также СССР, советского народа и его институтов, имеющее целью их дискредитацию или унижение национальной чести.

В материалах отмечается, что цель предлагаемой нормы — защита чести и достоинства русского человека, многонационального народа РФ, страны в целом, Советского Союза, их вооруженных формирований и органов государства от дискредитирующего влияния зарубежной кинопродукции, а также обеспечение равноправного подхода к отечественному и иностранному контенту.

В документе подчеркивается, что подобный запрет мотивирует иностранные киностудии производить фильмы и контент, отражающие позитивный и соответствующий действительности образ России и ее граждан, поскольку потеря доступа к российскому рынку существенно сократит финансовую выгоду производителей такой продукции.

Действующие правовые нормы уже предусматривают отказ в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые содержат материалы, подрывающие традиционные для России духовные и нравственные ценности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.