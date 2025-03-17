В РФ стартует акция «Музыка на все времена» к 185-летия со дня рождения Чайковского

С 25 марта по 15 апреля 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщают организаторы проекта.

Творчество Петра Ильича Чайковского — это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру.

Знакомство детей с произведениями великого композитора расширяет кругозор, обогащает их духовный мир и формирует уважение к культурному наследию России.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.