В Реутове завершился конкурс летних фотографий
Фото - © Администрация Реутов г. о.
В Реутове подошел к концу конкурс летних фотографий, передает пресс-служба администрации городского округа.
Для участия в конкурсе жители и гости наукограда должны были сделать тематические фото и опубликовать в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
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1. Татьяна Зарубина;
2. Ирина Круглова;
3. Ирина Новикова;
4. Елена Паристова.
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