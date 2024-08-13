В Реутове завершился конкурс летних фотографий

Для участия в конкурсе жители и гости наукограда должны были сделать тематические фото и опубликовать в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Победителями и обладателями сувениров и подарков с символикой общеобластной акции «Лето в Подмосковье» стали:

1. Татьяна Зарубина;

2. Ирина Круглова;

3. Ирина Новикова;

4. Елена Паристова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.