В Реутове заработает выставка к международному женскому дню

В музейно-выставочном центре Реутова в марте откроется выставка Людмилы Солдатовой «Цветы, коты и море», сообщает пресс-служба администрации округа.

На картинах художницы — множество цветов, не случайно экспозицию открывают к весеннему празднику. Особое настроение создают и коты, которые греются на солнышке, играют со шмелем и затевают драки. Работы выполнены в технике «Алла прима» — работа в один сеанс по влажному листу бумаги с добавлением деталей по сухому.

По словам художницы, рисование — лучший способ снять стресс. Акварель — материал, который идеально подходит для этого. Она мягко растекается по бумаге, плавно смешивается, создает волшебные переливы цвета. Здесь нет жестких линий, только свобода, легкость и удовольствие от процесса.

Часть работ с цветами и букетами выполнены на акварельной бумаге, другие — акриловыми красками с использованием потали — тончайшей пленки, имитирующей золото. Морские пейзажи с прекрасными яхтами навевают думы об отдыхе. На картинах — воспоминания о прекрасных теплых днях, проведенных на море, которыми невозможно не восхищаться.

Выставка продлится с 4 по 22 марта. Открытие планируется 4 марта в 17:00 (6+).

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