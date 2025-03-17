В Реутове стартует выставка «Цветы и не только» 18 марта

В музейно-выставочном центре Реутова пройдет выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Цветы и не только». Экспозиция позволит зрителям окунуться в мир красок, эмоций и весеннего настроения, где каждая работа — это диалог с природой и поиск прекрасного в окружающем мире, сообщает пресс-служба администрации округа.

На выставке представлены произведения современных художников, вдохновленных красотой природы. Посетители увидят не только цветочные мотивы, но и пейзажи, натюрморты, портреты, объединенные общей темой — восхищением гармонией и разнообразием окружающего мира.

Цветы, как символ весны, молодости и плодородия, занимают особое место в экспозиции. Они вдохновляли многих представителей искусства на протяжении веков, и сегодня их красота продолжает волновать художников. На одних картинах цветы становятся главными героями, на других — акцентами, подчеркивающими настроение произведения.

Помимо живописи и графики, на выставке можно будет увидеть образцы декоративно-прикладного искусства, где цветы оживают в вышивке, кружевах и других техниках.

Открытие выставки состоится во вторник, 18 марта. «Цветы и не только» — это возможность отвлечься от повседневной суеты, насладиться красотой природы и вдохновиться творчеством талантливых художников. Жителей и гостей Реутова приглашают всей семьей почувствовать дыхание весны и окунуться в мир искусства.

Возрастные ограничения: 0+.

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