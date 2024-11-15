В Реутове стартует проект «Зима в Подмосковье»

Более 120 творческих и спортивных мероприятий для детей и взрослых рамках пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Реутове, сообщили в пресс-службе округа.

В мероприятиях примут участие более чем 15 000 человек. Пройдут «Елки главы города», общегородские конкурсы декоративно-прикладного искусства, новогодние творческие мастерские, арт-маркеты с участием городских мастеров.

К новогодним праздникам более 5 000 юных реутовчан получат сладкие подарки от города, в том числе дети военнослужащих.

Также в Реутове дали старт благотворительной акции «Ёлка желаний», которая поможет исполнить мечты детей из семей участников СВО.

Традиционно будут проведены акции по сбору гуманитарной помощи, в рамках которых будут собраны и укомплектованы посылки для бойцов, находящихся в зоне боевых действий и подарки для военных, проходящих лечение в госпиталях.

В декабре и во время январских выходных в парках Реутова пройдут мастер-классы по фигурному катанию, творческие мастерские, веселые старты, дискотеки на катке, музыкальные вечера.

На 1 января запланирован традиционный «Забег обещаний».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.