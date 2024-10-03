В Реутове стартовала выставка в технике батика

В музейно-выставочном центре Реутова открылась выставка члена союза художников Подмосковья, руководителя и преподавателя академии батика для детей и взрослых Юлии Смирновой. Работы автора не только принимали участие в многочисленных экспозициях, но и находятся в частных коллекциях в России и за рубежом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Называние выставки: «Скорость и время. Монолог». Здесь собраны произведения так или иначе связанные с этими понятиями.

Техника батика — это ручная роспись ткани. Родиной этого вида искусства считается индонезийский остров Ява. В переводе с яванского слово батик означает «капля воска».

Технология подразумевает ограничение участков ткани воском или парафином, которые не позволяют растекаться краске при последующем окрашивании. Батик получил широкое распространение по всему миру. В настоящее время художники расписывают не только ткани для пошива одежды, но и создают сложнейшие художественные произведения.

В Россию этот вид прикладного творчества пришел во второй половине 20 века и получил большую популярность. Батик дает широкое поле для экспериментов, техника развивается и вобрала в себя особенности многих художественных приемов и видов прикладного творчества: русская набойка, витражный принцип росписи, роспись валиками, живопись, графика.

На выставке в Реутове представлены работы в единственном экземпляре, повторить их в точности — невозможно.

Экспозиция продлится до 23 октября. Музейно-выставочный центр Реутова расположен по адресу: ул. Победы, д. 2. Время работы и другие подробности можно уточнить на сайте учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.