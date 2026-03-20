В Реутове школьники встретились с писателем Виктором Полянских

Творческая встреча с членом Союза писателей России Виктором Полянских прошла 20 марта в Музейно-выставочном центре Реутова в преддверии Всемирного дня поэзии. Школьники познакомились с творчеством автора и услышали его стихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Музейно-выставочном центре Реутова состоялась встреча учащихся с лауреатом литературной премии Ярослава Смелякова Виктором Полянских. Мероприятие приурочили к Всемирному дню поэзии.

Во время встречи прозвучали стихотворения о детстве и любви к природе. Писатель также рассказал об истории создания своих сборников «Мамята» и «Ясно солнышко» и отметил, что творчество помогает с ранних лет видеть мир во всем его многообразии.

«Сегодня в глазах школьников я увидел заинтересованность, которая не оставит ни одного поэта равнодушным. Подобные встречи я провожу довольно часто – они помогают зарядиться вдохновением и яркими эмоциями», — прокомментировал Виктор Полянских.

В завершение мероприятия автор подарил самым активным участникам книги со своими стихотворениями и сфотографировался с ребятами на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.