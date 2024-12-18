В Реутове подвели итоги Рождественских чтений

XXII областные образовательные Рождественские чтения в Реутове были посвящены 80-летию Великой Победы. В них приняли участие школьники, педагоги и представители Русской православной церкви, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Тема Великой Отечественной войны — сложная, но необходимая для осмысления школьников. Не зря говорят — тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего, — отметил Председатель Совета депутатов Николай Ковалев. — Следующий, 2025 год у нас пройдет под знаком 80-летия Победы. Но осознать ее величие и значение для мировой истории можно, только изучив годы войны».

В течение осени во всех образовательных учреждениях Реутова проводились беседы, классные часы, экскурсии, исследования и доклады, посвященные защитникам Отечества и священнослужителям, многие из которых отмечены государственными наградами за вклад в Великую Победу.

«Управлением образования Реутова, учебно-методическим центром Благочиния, педагогами, священниками и детьми проделана колоссальная работа, чтобы 15-е в Реутове Рождественские чтения получились такими содержательными и интересными», — подчеркнул Благочинный Балашихинского церковного округа иерей Михаил Конюхов, поблагодарив всех за высокий уровень Рождественских чтений и передав слова благодарности от Епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Владыки Николая.

Закрытие чтений получилось радостным и ярким. В фойе школы были представлены лучшие работы со всех школьных выставок прикладного и изобразительного искусства «Рождественская звезда», самых активных участников наградили, а после награждения перед участниками торжества выступили хор Балашихинского благочиния, старший концертный хор Музыкальной хоровой школы «Радуга» с рождественской колядкой «В Вифлееме тишина» и другие.

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