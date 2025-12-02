В Реутове открылся музей автомобильного модернизма на базе автодилера

В Реутове на улице Кетчерская, 9, начал работу «Музей автомобильного модернизма», где представлены уникальные экспозиции, сочетающие инженерные достижения и современное искусство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей открыт на площадке одного из крупнейших автодилеров в рамках проекта «Арт-квартал». Экспозиции включают винтажные и современные автомобили, а также инсталляции космических летательных аппаратов и спутников. Для посетителей доступны аудиолекции, посвящённые быту XX века.

Куратор выставки Анна Тарабурина отметила, что экспонаты отражают объединение российских и западных культур через призму журналиста, приехавшего в Россию. По ее словам, музей демонстрирует стремление к гармонии между разными идеологическими структурами.

В ближайшее время организаторы планируют провести бесплатные экскурсии для 500 детей участников специальной военной операции из Москвы и Московской области. Музей работает ежедневно с 11:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.