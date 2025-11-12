В Реутове открылась выставка карикатур Владимира Мочалова

В галерее представлено 43 шаржа на отечественных и зарубежных деятелей культуры XX и XXI веков. Автор рассказал гостям выставочного зала истории из своей жизни и творческой биографии, поделившись секретами создания некоторых карикатур. Больше всего публику заинтересовали шаржи на советских актеров и певцов.

Как признался сам Мочалов, журнал «Крокодил», в котором он проработал около 20 лет, сделал его художником. «Язык карикатуры у меня — гротеск и ирония. Вот в этом моя особенность. Потому что я над героями не издеваюсь, а подтруниваю. По-доброму смотрю и изображаю с определенной степенью любви к ним», — рассказал Владимир Мочалов.

В завершении дня торжественного открытия выставки реутовчане смогли задать вопросы карикатуристу. На самых активных слушателей Мочалов сделал небольшие шаржи в качестве сувенира. Посетить экспозицию, расположенную на втором этаже музея, можно ежедневно до 21 ноября.

