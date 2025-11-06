В Реутове открылась персональная выставка Сергея Артемьева

В музейно-выставочном центре Реутова открылась персональная выставка художника-портретиста «Живопись и графика Сергея Артемьева». В экспозиции представлено 43 работы мастера, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят портреты людей разных возрастов и характеров, в которых художник передает образ через сдержанное цветовое решение, и художественные пейзажи, где каждое время года нашло отражение в творчестве автора. Мастер провел более 20 лет в поездках по заповедным, нетронутым местам, восхищаясь дикой природой, что вдохновляло его на создание картин.

Сергей Васильевич — современный петербургский художник-портретист, член Союза художников России. Его работы находятся в частных коллекциях и музеях в России и за рубежом: в Финляндии, США, Канаде, Франции, Германии, Болгарии, Австралии, Китае. Также работы С. В. Артемьева есть в собраниях ее величества королевы Великобритании Елизаветы II, Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Ильхама Алиева, То Лама, Пьера Кардена, Пьера Ришара, Лионеля Месси.

Выставка будет работать до 13 декабря. 6+

Подробная информация и билеты на сайте Музейно-выставочного центра г. Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.