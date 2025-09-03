В Реутове 6 сентября пройдет гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»

III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина завершится гала-концертом 6 сентября в Центральном парке Реутова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В гала-концерте выступят 64 финалиста, из них 8 — победители федерального дня фестиваля, 56 — финалисты из Подмосковья. Участники проекта поборются за звания лучшего танцевального коллектива и солиста. В завершении конкурсной программы состоится подведение итогов и церемония награждения.

Оценивать номера участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с Егором Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Катя Решетникова, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Ведущими концерта станут Юлия Костюшкина и Михаил Башкатов.

Помимо этого, в концертной программе примут участие профессиональные танцоры: команды «КЕД», Obc Crew, Red haze, Whip head и Essentia, а также Вахо, Артем Сидоров, Лука, Аслан и Алена Кумбарули.

В вечерней программе состоится выступление музыкального хедлайнера — певицы Mona.

Начало концерта в 12:00. Вход свободный. Подробная информация на сайте городтанцует.рф и в сообществе ВКонтакте.

Очный этап фестиваля «Город танцует в парках» проходил в этом году с 17 мая по 29 июня в 31 парке Подмосковья. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципальных образований Московской области представили свои конкурсные номера профессиональным членам жюри. В рамках федерального дня 17 мая выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах выступили более 3,5 тысяч участников.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.