В Реутове 4 октября пройдет осенний фестиваль «Парки. Осень. Заряжай»

Жителей и гостей Реутова приглашают на культурное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай», которое станет ярким событием творческого сезона. Праздник состоится 4 октября с 11:00 до 14:00 на территории Центрального парка, возле главной сцены. Событие приурочено в том числе к 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина и призвано подарить посетителям заряд вдохновения и хорошего настроения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей ждет насыщенная и разнообразная программа, рассчитанная на посетителей всех возрастов. Для любителей творчества будут организованы различные осенние мастер-классы, где каждый сможет создать уникальные поделки своими руками. Ценители танцевального искусства смогут посетить открытый урок и научиться основам вальса. Центральной темой мероприятия станет творчество Сергея Есенина: в рамках литературной части прозвучат его самые проникновенные строки о любви и осени. Кроме того, для всех желающих будет организован увлекательный квест «По следам поэта».

На память о празднике можно будет сделать яркие снимки в специально оборудованной атмосферной фотозоне. Также в парке пройдет акция «Подари книгам вторую жизнь», в рамках которой можно будет обменяться литературой и пополнить парковый шкаф для буккроссинга.

Праздник в Реутове является частью масштабной областной программы. В этот день культурно-развлекательные мероприятия под общим названием «Парки. Осень. Заряжай» пройдут более чем в 85 парках Подмосковья, объединив тысячи жителей региона в любви к творчеству и красоте русской осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.