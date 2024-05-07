В рейтинге регионов России Подмосковье заняло третье место по ЦФО

По результатам 11 завершенных конкурсов президентского фонда культурных инициатив в рейтинге регионов России Подмосковье занимает третье место по Центральному федеральному округу. 130 проектов от региона стали победителями конкурсов, получив сумму грантов на более, чем 650 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

17 мая 2024 года будет отмечаться трехлетие со дня выхода указа президента Российской Федерации В. В. Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив. За три года работы проведено двенадцать заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Всего по результатам одиннадцати завершенных конкурсов поддержку получили 7 202 проекта на сумму более 25,4 млрд рублей. Инициативы, поддержанные Президентским фондом культурных инициатив, реализуются в каждом регионе нашей страны.

Так, в первом и втором конкурсах 2023 года одержали победу 35 подмосковных проектов, а в спецконкурсе выиграли 9 проектов. В первом конкурсе этого года победили 16 проектов от Московской области.

Фонд поддержки культурных инициатив был создан для предоставления финансовой поддержки проектам, инициированным в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Предлагать свои инициативы в области культуры и искусства могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения и предприятия (за исключением казенных).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.