В рамках XV Коломенского фестиваля «Место встречи» пройдет торжественное награждение

29 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится торжественная церемония подведения итогов XV Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи». Кинофестиваль поддерживает интерес молодежи к киноискусству и помогает формированию культурной и духовной среды. Об этом обобщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кинофестиваль в Коломне проводится уже 15 лет. За это время более 800 авторов из разных городов России и стран зарубежья приняли участие в фестивале. В этом году на участие в конкурсе поступили заявки более чем из 50 городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Беларуси, Израиля и других. В состав жюри входят представители учредителей и организаторов фестиваля, деятели культуры и искусства, специалисты в области киноискусства.

За призовые места боролись 97 видеоработ в номинациях «Игровое кино», «Документальное кино», «Социальное видео», «Музыкальный клип», «Анимация», «Арт-хаус» и «Видеопутешествие».

На церемонии подведения итогов определятся номинанты на приз зрительских симпатий, приз «Семейные традиции» и гран-при. Кроме того, автору лучшего патриотического фильма будет присвоена награда «Александр Невский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.