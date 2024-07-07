В рамках проекта «Лето в Москве» в винтажном маркете сменили экспозицию

Как выглядит улыбающийся мишка со знаменитыми кольцами на поясе, хорошо знают и те, кто родился на десятилетия позже. Но мало кто представляет себе, какое огромное количество атрибутов и сувениров к тому памятному событию было выпущено не только в странах социалистического лагеря, но и, например, в Гонконге.

Именно оттуда в преддверии большого спортивного праздника приехали необычные каучуковые медведи — символы Олимпиады в Советском Союзе. Их называет самыми любимыми экспонатами своей коллекции участник винтажного маркета Валерий Архипов. Он собрал десятки тысяч объектов — все они относятся к 1980 году, когда страна жила только соревнованиями. Московский завод безалкогольных напитков в тот год стал выпускать «Кока-колу» в алюминиевых банках с олимпийской символикой — они тоже есть в коллекции Архипова.

Еще на прилавках советских магазинов появились различные сувениры — значки, брелоки, шапки, футболки с изображением Олимпийского мишки. Например, как утверждают знатоки, одеколон «Миша» стоил в год проведения Олимпиады 12 советских рублей — это огромные деньги. Стоит ли говорить, что его также приобрели коллекционеры.

Далеко не со всеми из своих экспонатов хозяева готовы расстаться. На некоторые можно здесь только посмотреть (что тоже очень интересно), но многое предлагают и купить.

«На винтажном маркете в эти дни можно найти предметы, которых нет даже у меня в коллекции. Например, я сам отыскал у коллег на Чистопрудном бульваре уникальный будильник с мишкой, а еще множество флажков и брелоков. Кое-что, относящиеся к Олимпиаде-80, я сам готов предложить гостям фестиваля», — рассказал Архипов.

Также на Чистопрудном бульваре в пятницу и в субботу, 12 и 13 июля в 16:00 знатоки прочтут лекции об атрибутике Олимпиады — 80 с демонстрацией уникальных экспонатов. На лекции можно попасть бесплатно и без регистрации.

Винтажный маркет будет работать до осени в рамках проекта «Лето в Москве» по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным и праздникам с 12:00 до 21:00.