В рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» проведут Beauty Night Out

В столице на Патриарших прудах 6 июня пройдет показ российских дизайнеров в рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота». Свыше 100 моделей представят гостям капсульные коллекции, объединенные темой «Сады», сообщает пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году фестиваль проходит с 5 по 9 июня и радует насыщенной программой с участием бьюти-блогеров, визажистов, дизайнеров, звезд и амбассадоров брендов. Его главным событием станет Beauty Night Out 6 июня.

С 18:00 до 22:30 территория вокруг Патриарших прудов станет пешеходной. Гости смогут насладиться атмосферой стильного праздника в ресторанах, барах и магазинах Модного маршрута. В этот раз он проходит по Малой Бронной до Большого и Малого Патриарших переулков, захватив Спиридоньевский переулок, Большой и Малый Козихинский и Трехпрудный переулки.

50 магазинов и бьюти-пространств центра Москвы подготовили программу. В салонах и бутиках посетителей научат делать быстрый макияж, подбирать наряды и ароматы, а также уходовые средства для лица. Гостей ожидают шампанское и фотосессия. Мастера сделают укладку и экспресс-мейкап глаз.

Помимо этого, 19 ресторанов, баров и стрит-корнеров на Патриарших прудах в течение всего вечера будут угощать посетителей коктейлями и закусками из меню Модной ночи, а лучшие столичные диджеи сыграют свои сеты.

Звездными гостями мероприятия станут дизайнеры Алена Ахмадуллина, Артем Кривда и Анастасия Задорина, гимнастка Самира Мустафаева, группа GORODA и другие амбассадоры.

Вечерам в рамках фестиваля состоится показ российских дизайнеров под набережной Патриаршего пруда. Зрителями могут стать все желающие. Профессиональные модели и прошедшие кастинг выпускницы покажут новинки столичных дизайнеров, наряды составных коллекций модных коллабораций, представят основные тренды городского стиля.

Для гостей также подготовили шоу, живую музыку, общение с авторами коллекций, амбассадорами и хедлайнерами фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота». Участниками показа станут десятки лучших российских дизайнеров. В объединенной коллекции покажут все основные тренды летнего сезона.