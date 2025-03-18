В Раменском состоялся второй Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»

В Раменском в ДК им. Воровского состоялся второй Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это творческое мероприятие позволяет участникам из разных уголков страны представить свое национальное искусство.

Как рассказала председатель жюри Надежда Богданова, в этом году мероприятие в Раменском собрало 90 номеров из Москвы и ближайшего Подмосковья, в том числе из Раменского.

На фестивале были представлены разные направления: хореография, этнохореография, цирковое искусство, народная и эстрадная музыка. Участники всех возрастов — от 5 лет до взрослых исполнителей.

Лауреаты первой степени и обладатели Гран-при автоматически стали участниками финального концерта фестиваля, который пройдет в декабре 2025 года.

Организаторы отметили теплый прием и содействие со стороны ДК им. Воровского в Раменском, где прошел фестиваль.

Председатель жюри Надежда Богданова подчеркнула главную задачу «Наследия нации» — дать возможность участникам из самых отдаленных уголков страны представить свое национальное искусство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.