В Раменском состоялся творческий вечер, посвященный юбилею газеты «Грань»

В воскресенье, 16 ноября, в ДК им. Воровского состоялся творческий вечер, посвященный юбилею газеты «Грань». Уже 35 лет ее знают и любят раменчане. Все это время ее бессменным редактором остается опытнейший журналист Иван Иванович Ступников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 1990 году вышел закон о СМИ, позволяющий гражданам создавать свои издания. Тогда журналисты с опытом работы в газете «За коммунистический труд» решили создать новое печатное издание, рассказывающее о событиях, происходящих в нашем районе. А уже 18 декабря 1990 года дебютный номер газеты «Грань» увидел свет. Она стала первым печатным изданием, составившим альтернативу государственным СМИ.

Жителям Раменского района пришлась по душе новая газета. В ней не только давалась обширная информация о жизнедеятельности региона, но и поднимались острые проблемы, волновавшие людей, предоставлялась возможность высказать свою точку зрения различным политическим партиям и общественным организациям.

За прошедшие годы читательский интерес никуда не делся. Это лишний раз подтвердил праздничный юбилейный вечер, собравший в зале ДК им. Воровского большое число гостей.

Прекрасной увертюрой к торжественной части мероприятия стало выступление в фойе укулеле-оркестра «Ладушки». Читатели газеты «Грань» вместе с музыкантами пели хорошо знакомые всем песни.

В этот день коллектив газеты и ее главного редактора поздравили председатель Совета депутатов Юрий Ермаков, заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева, заместитель председателя Совета депутатов Владимир Демин, председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина и многие другие.

Ведущие творческие коллективы округа подарили юбилярам и гостям праздника замечательные музыкальные подарки. Многие сотрудники газеты «Грань» были отмечены грамотами и благодарственными письмами.