В Раменском состоится открытый экзамен по актерскому мастерству

21 марта в 19:00 в отделе досуговой деятельности «Будущее» пройдет уникальный экзамен, где гости станут свидетелями импровизированных этюдов и сцен. Молодые актеры получат задания прямо на сцене и воплотят их в жизнь без предварительной подготовки и каких-либо подсказок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Самым интересным в этом мероприятии будет то, что зрители смогут стать непосредственными участниками процесса. Они будут иметь уникальную возможность предложить актёру своё задание и тут же оценить его исполнение. Именно гости определят судьбу участников выступления на протяжении его проведения.

Вход свободный, а это значит, что прийти может любой желающий, от любопытного наблюдателя до ценителя театрального искусства. Экзамен пройдет по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 16, отдел досуговой деятельности «Будущее».

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