В Раменском провели вечер памяти поэта Михаила Светлова

Героем встречи стал поэт Михаил Светлов. Он родился в 1903 году в Екатеринославе в семье ремесленника, в 17 лет добровольцем ушел в Красную Армию, а в 1922 году переехал в Москву, где учился в университете и вошел в литературную среду столицы.

Стихотворение «Гренада» Светлов написал в 1926 году почти в шутку — на спор с критиком, утверждавшим, что пролетарской поэзии не нужна романтика. Позже Марина Цветаева писала Борису Пастернаку: «Передай Светлову, что его Гренада — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший — стих за все эти годы».

В годы Великой Отечественной войны поэт работал корреспондентом «Красной звезды» на Ленинградском фронте и сотрудничал с армейскими газетами. Фронтовые впечатления нашли отражение в стихотворении «Итальянец» 1943 года. Позднее он преподавал в Литературном институте, писал пьесы и занимался переводами поэзии народов СССР. Светлов умер в 1964 году в Москве, а в 1967 году ему посмертно присудили Ленинскую премию за книгу «Стихи последних лет».

Музыкальную часть программы представили Екатерина Белкина, концертмейстер Артем Сидоров и участники коллектива «Класс вокала». Встречу провели заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко и команда дворца культуры «Сатурн».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.