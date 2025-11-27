В Раменском прошел вечер композитора Яна Френкеля

Многие его произведения стали известны настолько, что теперь считаются народными. Сам композитор считал это высшей оценкой своей работы.

Впрочем, одной только песни «Журавли», написанной на стихи Расула Гамзатова и виртуозно исполненной Марком Бернесом, с лихвой хватило бы Яну Френкелю, чтобы навсегда войти в историю отечественной музыки и стать всенародно любимым композитором. Это справедливо отметила ведущая мероприятия, методист ДК им. Воровского Валентина Зотчик.

Это был не просто концерт, а, скорее, некое путешествие во времени, позволившее многочисленным зрителям ненадолго окунуться в наше не такое уж далекое советское прошлое. Песни Яна Френкеля в исполнении творческих коллективов ДК им. Воровского чередовались с кадрами из художественных фильмов, музыку к которым написал Ян Абрамович. Все это создавало в зале очень теплую атмосферу ностальгии.

Произведения Яна Френкеля были в репертуаре Анны Герман, Иосифа Кобзона, Георга Отса, Михаила Чуева, НаниБрегвадзе, Марка Бернеса, Эмиля Горовца, Майи Кристалинской. При этом он сам нередко выступал в концертах с исполнением собственных песен, и обычно публика подпевала ему.

Так было и на этот раз. Песни «Русское поле», «Старый вальсок», «Текстильный городок», написанную словно о нашем городе, и многие другие зрители с удовольствием пели вместе с артистами.

«Мне посчастливилось побывать на концерте Яна Френкеля, — поделилась воспоминаниями Валентина Зотчик. — Это было уже достаточно давно. Но сейчас при подготовке сегодняшней программы, слушая его песни, я словно вернулась на много лет назад».

Можно не сомневаться, что подобные чувства испытывали многие из тех, кто пришел на это мероприятие. А для более молодых зрителей концерт стал хорошей возможностью поближе познакомиться с отечественной песенной культурой и узнать для себя что-то новое.

