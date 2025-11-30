В Раменском прошел поэтический вечер в рамках проекта «Огонь поэзии»

В Малом зале ДК «Сатурн» в Раменском 26 ноября прошла встреча в рамках проекта «Огонь поэзии», а посвятили ее жизни и творчеству Александра Твардовского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Творчество Александра Трифоновича стало отражением времени. В его стихах слышны фронтовые дороги, голос человека, который видел войну не издалека. Он умел говорить просто и точно, поэтому его строки стали близкими многим читателям. Его тексты позволяли по новому смотреть на будни, на труд, на ответственность перед своей страной.

На его жизненном пути было много испытаний. Его била война, власть, критика. Он оставался одним из самых издаваемых авторов своего поколения. Его поощряли премиями и орденами, затем также быстро лишали должностей. Основным рычагом давления часто становилось творчество. Твардовский не избегал прямого разговора с руководством страны и помогал коллегам, которые сталкивались с угрозой преследований. Он открыто говорил о своих убеждениях и не менял свою позицию под давлением.

Гости услышали живое исполнение стихов и размышления о роли поэта в истории. Традиционно атмосферу встречи дополнили музыкальные номера в исполнении Екатерины Белкиной и концертмейстера Артема Сидорова. Встречу вели заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко и директор ДК «Сатурн» Василий Строилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.