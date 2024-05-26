В Раменском прошел концерт для семей участников СВО при участии представителей КСВО

В преддверии Дня защиты детей 25 мая творческие коллективы Раменского городского округа выступили на сцене «Лира» в Раменском городском парке. На праздник пригласили порядка 100 семей с детьми, чьи близкие защищают будущее страны, передает пресс-служба администрации городского округа.

В Раменское приехали руководители штабов Комитета Семей Воинов Отечества из разных округов Московской области и телеведущая и блогер Аврора.

Руководитель КСВО Московской области Марина Анатольевна Мигунова и временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Владимирович Малышев поздравили ребят с наступающим праздником и каникулами.

«Считаю, что детство должно быть безоблачным. А как это сделать — задача взрослых. Сюрпризом для ребят, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, стали подарочные карты на аттракционы Раменского парка. Надеюсь, подарок пришелся по душе. Хороших каникул!», — сообщил Малышев.

«Дорогие, любимые наши дети, мы взрослые хотим подарить вам заботу, любовь, мирное небо над головой. Спасибо всем родителям, которые нашли время и приехали сюда в замечательный раменский парк, чтобы послушать концерт, познакомиться с нами, Комитетом Семей Воинов Отечества. Если у кого-то есть вопросы, подходите, мы с вами обсудим», — обратилась Марина Мигунова к присутствующим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.