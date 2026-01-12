В Раменском пройдет бесплатный концерт к 90-летию Раймонда Паулса

14 января в ДК им. Воровского в Раменском состоится бесплатный концерт, посвященный 90-летию композитора Раймонда Паулса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный концерт, посвященный творчеству советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, пройдет 14 января в ДК им. Воровского. Маэстро отметил 90-летие 12 января. За свою карьеру он написал музыку к более чем 500 песням и сотрудничал с такими исполнителями, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев. Его композиции, включая «Вернисаж» и «Долгая дорога в дюнах», стали классикой отечественной эстрады.

На сцене выступят творческие коллективы ДК им. Воровского, которые исполнят известные произведения Паулса вживую. Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в атмосферу музыкального праздника.

Концерт начнется в 18:30 по адресу: ул. Воровского, д. 4. Вход свободный. Мероприятие рассчитано на зрителей всех возрастов.

