В Раменском парке прошел праздник в честь гжельского народного промысла

8 июня в Раменском городском парке прошел День Гжели — праздник, посвященный знаменитому русскому народному художественному промыслу, который зародился на земле Раменского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день парк украсили традиционные бело-синие узоры и звучала народная музыка.

Праздничные мероприятия проводились на четырех локациях: «Лира», Восточная трибуна, центральный шатер и Амфитеатр. Тематическая фотозона на Амфитеатре была одним из самых популярных мест среди посетителей парка в этот день.

В центральном шатре можно было посмотреть выездную музейную экспозицию «История гжельского народного художественного промысла». На этой площадке посетители могли узнать историю промысла, отправить гжельскую открытку в любое место страны и получить информацию об экскурсиях на гжельские предприятия на стойке, представленной Раменским историко-художественном музеем и ТИЦ «Раменское». Там же можно было поучаствовать в тематических мастер-классах от ДШИ «Гжель», Гжельского государственного университета и гончарной мастерской.

На «Лире» «Объединение Гжель» организовало фотозону, мастер-классы и провело лекцию об истории промысла. В рамках праздника прошли две концертные программы, в них приняли участие: народный коллектив «Вокальный ансамбль «Ретро плюс», Максим Митрюшкин из ДК «Строитель», фолк-группа «Дым» из ДК «Константиновский», артисты из КДЦ «Гжельский», хореографический коллектив «Совечера», кавер-группа «Птица-счастья» из ДК «Кузяевский».

На Восточной трибуне можно было купить тематическую продукцию Гжельского государственного университета, представителей Союза гжельских мастеров и авторскую пастилу от Елены Аляутдиновой.

Все желающие приобрели аутентичные гжельские сувениры на память о празднике. Программа началась в 12:00 и продлилась до 18:00. Организаторы уверены, что празднование Дня Гжели в Раменском округе станет ежегодным.

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