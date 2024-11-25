В Раменском парке можно провести свои осенние выходные

Так, 30 ноября любители спорта смогут принять участие в забеге «5 Верст», участники соберутся на площадке «Лира». Забег «5 Верст» — еженедельное мероприятие и идеальный вариант для первой пробежки. Чтобы принять участие в старте 5 верст, необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и принести с собой на старт полученный QR-код. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно. Всех желающих ждут в 9.00.

Днем в субботу также можно будет потанцевать. В 15.00 там же, на площадке «Лира» начнутся «Ретро-танцы». С помощью зажигательных мелодий прошлых лет можно создать праздничную атмосферу и хорошее настроение.

А вечером на площадке «Лира» начнется молодежная дискотека. Современные хиты гарантируют вам море положительных эмоций. Желающих ждут в 16.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.