В Раменском открыли выставку «Цифровой скетчбук»

Выставка цифровой графики «Цифровой скетчбук» открылась 11 марта в ТИЦ «Раменское» в Раменском. Автор работ — художница Анастасия Никулина, представившая дебютную экспозицию. Выставка будет работать до конца марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анастасия Никулина открыла встречу с рассказа о своей профессии и специфике цифровой иллюстрации. Она показала, как создаются рисунки на планшете, объяснила различия между форматами файлов и интерфейсами программ. Художница подчеркнула, что сегодня иллюстратор — это не только автор художественных работ, но и участник создания игр, кино, мобильных приложений и визуальных образов для брендов. Одним из своих профессиональных преимуществ она назвала высокую скорость работы, которая особенно востребована в современной индустрии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.