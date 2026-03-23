В Раменском открыли выставку «Русские Маяки» о ветеранах СВО

Выставка фотопортретов ветеранов и участников специальной военной операции «Русские Маяки» открылась 22 марта в Туристско-информационном центре «Раменское». Проект реализован комитетом семей воинов Отечества Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие прошло в ТИЦ «Раменское». Экспозиция объединила фотопортреты ветеранов и участников СВО и стала частью социально значимого проекта «Русские Маяки».

В мероприятии приняли участие жители округа и представители гуманитарного сообщества. Отдельно чествовали участников гуманитарного конвоя, которые на протяжении пяти лет доставляют помощь на передовую. Торжественная часть завершилась общей фотографией, после чего гости смогли ознакомиться с экспозицией и пообщаться.

Организаторы отметили, что выставка стала данью уважения защитникам и напоминанием о поддержке со стороны жителей Подмосковья. Экспозиция будет работать в ТИЦ «Раменское» в течение недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.