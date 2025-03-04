В Раменском открылась выставка «Необыкновенность обыкновенного»

В ДК «Сатурн» состоялось торжественное открытие выставки «Необыкновенность обыкновенного», организованная Гюльмирой Мятовой и творческим союзом художников России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка представляет собой коллективную экспозицию работ одиннадцати художников, объединенных стремлением к творческому росту и оригинальному видению окружающего мира.

Экспозиция включает в себя произведения различных жанров живописи: портретную, пейзажную и натюрморт. К тому же, выставка «Необыкновенность обыкновенного» демонстрирует разнообразие художественных стилей, техник и подходов, представляя работы авторов с различными творческими взглядами.

Заместитель директора ДК «Сатурн» Виктор Павлович Стрельников, высоко оценил вклад художников в культурную жизнь города, поблагодарив их за представленные работы, а также вручил дипломы с благодарностью.

«Смотришь на каждую картину — вроде что-то обыденное, но в то же время необыкновенное, потому что в работах своя душа», — отметила начальник отдела комитета по культуре и туризму Раменского городского округа Любовь Николаевна Волкова, поздравляя Союз художников.

Выставка стала не просто просмотром картин, но и площадкой для живого диалога. Посетители получили редкую возможность пообщаться с художниками, узнать истории создания картин и получить ответы на интересующие их вопросы.

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