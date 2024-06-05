В Раменском оруге 9 июня состоится концерт академического камерного женского хора

Во Дворце культуры «Сатурн» в городском округе Раменское 9 июня пройдет концерт академического камерного женского хора «Кантилена». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коллектив является лауреатом международных хоровых конкурсов не только в России, но и за рубежом. Женский хор награжден серебряными медалями пяти Всемирных хоровых олимпиад. В его репертуар входят произведения русской и зарубежной классики, духовной, фольклорной и современной музыки.

Начало программы в 16:00. Вход свободный. 12+

Дом культуры «Сатурн» является самым крупным учреждением культуры в округе. Здесь проводятся концерты, театрализованные представления, игровые программы проекты, фестивали. В учреждении базируются свыше 30 творческих формирований. При этом в ДК работает много коллективов, студий и клубов для любого возраста.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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