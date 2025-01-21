В Раменском округе утвердили границы охраны каменной церкви архангела Михаила

В Раменском округе утвердили границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь архангела Михаила, 1804–1805 гг.», расположенного по адресу: село Загорново, улица Школьная, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Каменная церковь Архангела Михаила построена в 1805 году на средства князя Павла Михайловича Волконского, владельца села Раменское.

За основу был принят проект швейцарского архитектора Джозуэ Жилярди (1766-1835) — дяди знаменитого зодчего московского ампира Доменико Жилярди.

Первоначальный облик сохранила только основная часть. Боковые приделы появились в 1870 году, а колокольня была заново возведена в 1904 году по проекту московского архитектора, выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Карла Константиновича Альбрехта.

Граница территории данного объекта определена на основании градостроительного анализа с учетом степени сохранности, а также структуры и границ современного землепользования.

На расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника установлена защитная зона.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.